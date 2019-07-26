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26.07.2019 20:22
Рубрика: Культура

Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры и образования

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин установил нулевую ставку налога на прибыль для региональных и муниципальных музеев, театров, библиотек при соблюдении ими ряда условий.

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По новому закону их деятельность должна соответствовать установленному правительством РФ перечню видов культурной деятельности, а доходы от нее должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Кроме того, для медицинских и образовательных организаций снимается ограничение по сроку действия нулевой ставки налога на прибыль. Согласно действующему Налоговому кодексу, эта льгота действует лишь до 1 января 2020 года.

Культура Экономика Финансы Налоги Президент Законопроекты и комментарии
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