Путин ужесточил санкции за отказ пропускать "скорую помощь" на дорогах

Президент России Владимир Путин ужесточил санкции за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Сейчас за такое правонарушение предусмотрены штраф в размере 500 рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев. Новый закон повышает суммы штрафов до 3-5 тысяч рублей, а срок лишения прав может составить от трех месяцев до года.

Такая мера содержится в пакете законов о наказании для граждан за воспрепятствование работе медицинских работников, которые глава государства подписал в пятницу.

Так, в уголовном кодексе РФ появилась новая статья, по которой "воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи" может повлечь максимальное наказание до четырех лет лишения свободы в том случае, если это стало причиной смерти пациента. И до двух лет лишения свободы - если здоровью пациенту причинен тяжкий вред.

Кроме того, статьи 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") УК РФ дополняются новыми квалифицирующими признаками - совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по статье 115 может составить до двух лет лишения свободы, по статье 119 - до пяти лет заключения.