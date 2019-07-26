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26.07.2019 09:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка

Текст: Игорь Зубков
Банк России отозвал лицензию у РАМ Банка. По величине активов он занимал 296-е место в банковской системе.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Кредитный портфель РАМ Банка был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний по торговле зерном, говорится в сообщении Банка России. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения.

Фото: iStock
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Чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности и заключал "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение требований к капиталу и обязательных нормативов.

После инспекционной проверки ЦБ выдал банку предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Это выявило значительное (более 20%) снижение капитала, что подтвердило основания для банкротства.

В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты возмещений вкладчикам не позднее 9 августа, банки-агенты для выплаты выберет до 1 августа.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отзыв лицензий у банков
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