ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка

Кредитный портфель РАМ Банка был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний по торговле зерном, говорится в сообщении Банка России. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения.

Чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности и заключал "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение требований к капиталу и обязательных нормативов.

После инспекционной проверки ЦБ выдал банку предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Это выявило значительное (более 20%) снижение капитала, что подтвердило основания для банкротства.

В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты возмещений вкладчикам не позднее 9 августа, банки-агенты для выплаты выберет до 1 августа.