Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля

В главном управлении столичной полиции повторно предупредили, что запланированное на 27 июля мероприятие в центре Москвы незаконно - его не согласовали городские власти. "Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем", - подчеркнули в главке.

Тем, кто призывает москвичей прийти на акцию, полицейские вручили письменные предостережения о недопустимости этих действий. Тем не менее, в интернете продолжают распространяться призывы.

В полиции добавили, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них законом предусмотрена ответственность. Правоохранительные органы примут все меры для обеспечения безопасности и пресечения нарушений общественного порядка.

В прокуратуре Москвы напомнили, что организаторы акции уже получали предостережения в связи с организацией другого несогласованного мероприятия, прошедшего 14 июля. В связи с этим в отношении них проводится административное расследование.

Организаторами акции, напомним, выступают не зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы оппозиционеры. Среди сданных ими подписей москвичей в свою поддержку оказались автографы умерших и несуществующих людей. Количество забракованных подписей превысило максимально допустимые 10 процентов от общего числа, что и стало причиной отказа в регистрации.

Организованная этими людьми акция 14 июля у стен Мосгоризбиркома повлекла возбуждение уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным главного столичного управления СК РФ, она была организована для давления на членов городского и окружных избиркомов и "сопряжена с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".