Новости

Вместо крови можно будет сдать пот на сахар 16:10
Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 16:10
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага 16:06
В Ульяновской области учебный самолет совершил экстренную посадку 16:05
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона 16:00
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля 15:56
В горах Сочи откроют новые маршруты для природного туризма 15:54
Премьеры немецких земель высказались за отмену санкций против России 15:49
Волгоградские саперы разминировали газораспределительную станцию 15:47
На Дону глава района подал в отставку из-за мусорных свалок 15:31
Институт предупреждения конкуренции введут в ЕАЭС 15:30
Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на "Доме-2" 15:21
Подписан закон о возвращении истцу 70% госпошлины в случае примирения в суде 15:18
На Ямале банда украла почти 500 тонн нефти 15:17
Житель Череповца заплатил аферистам 715 тысяч рублей за чай 15:17
Главный судебный пристав Прикамья взят под стражу до 13 сентября 15:00
В Подмосковье столкнулись два теплохода 14:59
Аксенов посоветовал главе администрации Белогорска уволиться 14:51
Российские ватерполистки победили итальянок и стали пятыми на ЧМ 14:49
В Петербурге экс-пристава осудили за хищение штрафов ГИБДД 14:46
В Туле задержали вербовщика террористов 14:44
Татарстан накрыла мгла из-за лесных пожаров в Восточной Сибири 14:39
Двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон перешел в БК "Зенит" 14:38
Житель Саранска устроил стрельбу по детям из пневматики 14:33
К юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 15:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля

Текст: Александр Мелешенко

В главном управлении столичной полиции повторно предупредили, что запланированное на 27 июля мероприятие в центре Москвы незаконно - его не согласовали городские власти. "Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем", - подчеркнули в главке.

Тем, кто призывает москвичей прийти на акцию, полицейские вручили письменные предостережения о недопустимости этих действий. Тем не менее, в интернете продолжают распространяться призывы.

В полиции добавили, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них законом предусмотрена ответственность. Правоохранительные органы примут все меры для обеспечения безопасности и пресечения нарушений общественного порядка.

Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму в правовом невежестве

В прокуратуре Москвы напомнили, что организаторы акции уже получали предостережения в связи с организацией другого несогласованного мероприятия, прошедшего 14 июля. В связи с этим в отношении них проводится административное расследование.

Организаторами акции, напомним, выступают не зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы оппозиционеры. Среди сданных ими подписей москвичей в свою поддержку оказались автографы умерших и несуществующих людей. Количество забракованных подписей превысило максимально допустимые 10 процентов от общего числа, что и стало причиной отказа в регистрации.

Организованная этими людьми акция 14 июля у стен Мосгоризбиркома повлекла возбуждение уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным главного столичного управления СК РФ, она была организована для давления на членов городского и окружных избиркомов и "сопряжена с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России
Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты