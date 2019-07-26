Москвичи стали вдвое больше тратить в магазинах

За последние пять лет в Москве открылись сотни магазинов на любой вкус и кошелек, а индекс доступности торговли и услуг достиг почти 98 процентов. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин, открыв новый мелкооптовый центр в Солнцеве.

Особенностью мегамолла стала его энергоэффективность. В холодильном оборудовании применен диоксид углерода, который считается самым "природным" хладагентом. Тепловая энергия, получаемая в процессе его использования, утилизируется на месте. Ее пускают на подогрев воды в производственных помещениях, зимой тепло будет использовано и для отопления.

Основной ассортимент ТЦ - продукты. Но в Москве также становится больше магазинов и другой направленности. Например, за последние пять лет в городе на 30 процентов выросло число обувных и одежных магазинов - их теперь, соответственно, 1,8 и 7,4 тысячи. Горожане охотно идут за обновками. Розничный оборот 2018 года в Москве составил рекордные 4,8 трлн руб., что в два раза превышает показатели 10-летней давности. Как следствие за два последних года налоговые отчисления от опта и розницы поднялись с 365 до 435 млрд руб.

"Торговля стала одним из локомотивов московской экономики, - подчеркнул Собянин. - В нашем городе сконцентрировано 15 процентов всего оборота страны. В наших магазинах и ТЦ трудятся более 2 миллионов человек". В мэрии также отмечают, что развитие торговли сделало магазины и рынки центром народного притяжения. В последние годы появилось множество новых форматов торговли: круглогодичные ярмарки с фудкортами, магазины у дома, пункты выдачи интернет-заказов и многое другое.