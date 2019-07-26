Мост на воздушных шарах построят в Останкино

Необычный арт-объект из картона, скотча и гигантских воздушных шаров станет подарком известного французского художника Оливье Гросстата к юбилею ВДНХ. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе выставки.

По данным пресс-службы, начнется изготовление подарка в ближайшую субботу, а принять участие сможет любой желающий. Картона, клейкой ленты и ножниц хватит на всех.

Как обещает художник, предполагается сделать конструкцию длиной 18 метров и шириной 2,5 метра. Участникам своеобразного перфоманса предложат украсить мост различными деталями, например, сделать арки, карнизы, резные украшения, чтобы объект был красивым. Уже заготовлены 350 картонных коробок и несколько десятков бобин с клейкой лентой. Готовый мост поднимут в воздух на высоту 20 метров при помощи трех настоящих воздушных белых шаров диаметром около шести метров.

Мост будет поднят в первый день юбилея ВДНХ, первого августа в полдень на площади перед белой ротондой в парке "Останкино". Пресс-служба ВДНХ приводит слова художника: "Мои работы - это попытка оживить мечту и поэзию в повседневной рутине. Я стараюсь изменить существующий сегодня баланс сил в пользу легкости, наивности, коллективности и детского счастья. Ведь сказочные ворота, невесомые мосты призваны подвергнуть сомнению материальные ценности, на которых сегодня опирается общество".

Мост провисит на шарах до воскресенья, четвертого августа. В этот день в полдень его опустят и попросят публику помочь разобрать сооружение, еще и попрыгав, и станцевав на коробках.

Кстати

Оливье Гросстет живет в Марселе (Франция). Начал работать с картоном с конца 1990 годов. В 2015 году он соорудил на ВДНХ инсталляцию "Павильон "Детство" перед павильоном №71. Сказочные башни были сделаны из импровизированных картонных кирпичей и весили более 1,5 тонны. К 2017 году он создал почти 200 различных инсталляций на пяти континентах.