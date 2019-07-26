На Бородинском поле пройдет реконструкция сражения в честь Давыдова

Один из эпизодов войны 1812 года на батарее Раевского смогут посмотреть гости праздника 6 Международного конного фестиваля военно-исторической реконструкции имени Дениса Давыдова. Пройдет фестиваль 27 июля на Бородинском поле в Московской области.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе музея-заповедника "Бородинское поле", день выбран не случайно, 27 июля, правда по новому стилю, в 1784 году родился известный гусар, патриот и командир партизанского движения Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов.

В рамках праздника разыграют "Оперную" партию - знаменитую шахматную партию, сыгранную в 1858 году в Париже (напомним, что играли американский шахматист Пол Морфи против двух любителей герцога Карла Брауншвейгского и французского аристократа графа Изуара). А дублировать нынешнюю игру гроссмейстеров из Шахматной Федерации России предполагается на гигантской шахматной доске, где в роли фигур выступят реконструкторы в исторических мундирах, представляющие русскую и французскую армии 1812 года. Разыграют шахматную партию в 14.00.

А спустя два часа, в 16.00, в центре поля у подножия главного монумента на Батарее Раевского эти же реконструкторы из исторических клубов воспроизведут один из эпизодов партизанской войны 1812 года. В этом участвовать будут всадники, пешие, пушки...

И завершится праздник танцевально-концертной программой в музее заповедника, где прозвучат классическая музыка 19 века, и, конечно, песни на стихи Дениса Давыдова, здесь же можно будет научиться танцевать старые танцы или сыграть в игры времен "славы и восторгов".