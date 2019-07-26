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26.07.2019 17:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области обнаружен локальный очаг африканской чумы свиней. По данным регионального управления Россельхознадзора, девять трупов диких свиней были обнаружены 22 июля на территории охотхозяйства вблизи деревни Рыльково Сонковского района.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Россельхознадзор: На юге России скрыли вспышки болезней животных

Специалисты ветеринарной лаборатории Торжокской станции по борьбе с болезнями животных, куда были отправлены пробы патологического материала, установили, что животные погибли от АЧС. Диагноз был подтвержден в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии во Владимире.

- Очаг АЧС ликвидирован с соблюдением установленных требований, разработан план противоэпизоотических мероприятий, - сообщает государственная инспекция по ветеринарии Тверской области.

Сейчас ветеринары проводят подворные обходы населенных пунктов Сонковского района.

Экономика АПК Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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