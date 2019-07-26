Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Хоккеист Никита Воропаев, игравший в Ночной хоккейной лиге, умер после драки в кафе Тамбова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального УМВД.

Потасовка в одном из тамбовских баров произошла 13 июля. Двадцатисемилетний хоккеист Никита Воропаев вступился за девушку и получил несколько ударов по голове.

После драки спортсмен сумел сам добраться до дома, но там ему стало плохо. Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у хоккеиста кровоизлияние в мозг. После двухнедельной комы спортсмен скончался.

Сотрудники установили все обстоятельства происшествия, виновник происшествия также установлен и задержан. По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Однако после смерти спортсмена полиция передала все материалы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.