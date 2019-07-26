В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии

Один человек погиб, еще восемь пострадали в ДТП на трассе "Дон", где столкнулись легковой автомобиль жителей Дагестана и фургон с женщинами и детьми из Чувашии.

Как рассказали в управлении МВД по Воронежской области, авария произошла 25 июля около четырех часов утра на 694-м километре магистрали М-4 "Дон" - в Верхнемамонском районе. По предварительным данным, 28-летний водитель Toyota Camry, двигаясь в южном направлении, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Volkswagen Caddy, за рулем которого была 49-летняя женщина.

- Пассажир Toyota - мужчина 54 лет - погиб на месте. В медицинское учреждение с различными повреждениями было первоначально доставлено восемь человек: двое следовавших в легковом автомобиле и шестеро из Volkswagen Caddy, - сообщили в пресс-службе МВД.

По уточненным данным, водитель и 54-летний выживший пассажир легковушки - жители Дагестана. В фургоне ехали жители Чувашии: три женщины, а также мальчики в возрасте восьми, 11 и 16 лет.

- Из жителей Чувашии трое взрослых (один в тяжелом состоянии и двое с повреждениями средней тяжести) и двое детей госпитализированы в Павловскую районную больницу. Одного из этих детей 26 июля выписали на амбулаторное лечение по месту жительства. Второй оставлен в стационаре в состоянии средней степени тяжести, - отметили в минздраве республики. - Еще один ребенок в тяжелом состоянии переведен в областную детскую клиническую больницу № 2 в Воронеже.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Родные находятся рядом с ними, добавили в министерстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

- Следователи отдела МВД по Верхнемамонскому району Воронежской области вместе с сотрудниками ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, - заверили в полиции. - Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.