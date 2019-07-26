Новости

ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти 17:14
Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы 17:03
"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро 16:53
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта 16:52
В Петербурге "консула" несуществующего королевства отправят к психиатру 16:50
Многодетной омичке грозит тюрьма за множество жестоких преступлений 16:40
В Петербурге задержали главу отдела МЧС при получении крупной взятки 16:32
Пловец Чупков выиграл золото чемпионата мира с мировым рекордом 16:30
Житель Сочи погиб при падении дуба на его дом 16:25
Вместо крови можно будет сдать пот на сахар 16:10
Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 16:10
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага 16:06
В Ульяновской области учебный самолет совершил экстренную посадку 16:05
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона 16:00
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля 15:56
В горах Сочи откроют новые маршруты для природного туризма 15:54
Премьеры немецких земель высказались за отмену санкций против России 15:49
Волгоградские саперы разминировали газораспределительную станцию 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: Пресс-служба УМВД по Воронежской области Фото: Пресс-служба УМВД по Воронежской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Воронежской области

Один человек погиб, еще восемь пострадали в ДТП на трассе "Дон", где столкнулись легковой автомобиль жителей Дагестана и фургон с женщинами и детьми из Чувашии.

Как рассказали в управлении МВД по Воронежской области, авария произошла 25 июля около четырех часов утра на 694-м километре магистрали М-4 "Дон" - в Верхнемамонском районе. По предварительным данным, 28-летний водитель Toyota Camry, двигаясь в южном направлении, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Volkswagen Caddy, за рулем которого была 49-летняя женщина.

Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти

- Пассажир Toyota - мужчина 54 лет - погиб на месте. В медицинское учреждение с различными повреждениями было первоначально доставлено восемь человек: двое следовавших в легковом автомобиле и шестеро из Volkswagen Caddy, - сообщили в пресс-службе МВД.

По уточненным данным, водитель и 54-летний выживший пассажир легковушки - жители Дагестана. В фургоне ехали жители Чувашии: три женщины, а также мальчики в возрасте восьми, 11 и 16 лет.

- Из жителей Чувашии трое взрослых (один в тяжелом состоянии и двое с повреждениями средней тяжести) и двое детей госпитализированы в Павловскую районную больницу. Одного из этих детей 26 июля выписали на амбулаторное лечение по месту жительства. Второй оставлен в стационаре в состоянии средней степени тяжести, - отметили в минздраве республики. - Еще один ребенок в тяжелом состоянии переведен в областную детскую клиническую больницу № 2 в Воронеже.

В Петербурге арестовали водителя такси из-за гибели двух пассажиров

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Родные находятся рядом с ними, добавили в министерстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

- Следователи отдела МВД по Верхнемамонскому району Воронежской области вместе с сотрудниками ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, - заверили в полиции. - Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Юг России ЦФО Воронежская область ПФО Чувашская республика СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам
Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России
Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив