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Проект: В регионах

В Калуге открылась выставка "Космические первопроходцы"

25 июля в Государственном музее истории космонавтики открылась выставка "Космические первопроходцы". В торжественном открытии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель Городского Головы Юрий Моисеев, представители Института Медико-биологических проблем РАН и Научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Почетным гостем выставки стал руководитель лаборатории клинической иммунологии и тканевого типирования НИКИ им. М.Ф. Владимирского Виктор Владимирович Яздовский - сын одного из основоположников космической биологии и медицины, профессора Владимира Ивановича Яздовского.

Выставка рассказывает о результатах медико-биологических экспериментов с участием собак и других животных, об интересных и малоизвестных фактах, связанных с их полетами в космос.

В 1950 - 1960-х годах началась эксперименты и исследования по воздействию перегрузок, вибраций и изменению силы тяжести на живых существ. Эти исследования проводились для осуществления полетов людей на космических аппаратах. Так как на первом этапе эксперименты подобного рода нельзя было проводить с участием человека, было принято решение об использовании высокоорганизованных животных - собак. Собаки жили и работали в исследовательских комплексах вместе с учеными как полноправные члены команды.

Фото: Калужская городская Дума
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Животные-испытатели прошли уникальные исследования и эксперименты, включавшие в себя воздействие перегрузок на центрифуге, моделирование невесомости, адаптацию к скафандру, оценку систем жизнеобеспечения, питания и много других экспериментов. Именно с их помощью ученые испытывали космическое оборудование, проводили медико-биологические исследования. Всего в испытаниях приняло участие около 60 собак.

Свой след в космосе оставили и другие представители животного мира. Среди них - обезьяны, сухопутные черепахи, кошка, кролик, лягушки, грызуны, перепелки, тритоны и многие другие.

Каждый их этих участников космических экспериментов внес свой весомый вклад в изучение космоса и помог оценить возможности существования жизни в экстремальных внеземных условиях.

Животные летали на высотных геофизических ракетах, кораблях-спутниках, специализированных биологических спутниках "Бион" и "Бион-М", долговременных орбитальных станциях и даже облетали вокруг Луны.

В экспозиции были представлены предметы, фотографии, документы и видеоматериалы из собрания Государственного музея истории космонавтики и Института Медико-биологических проблем Российской академии наук.

Фото: Калужская городская Дума
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- На выставке представлены действительно уникальные экспонаты, они дают возможность понять какой научный подвиг был совершен нашими соотечественниками при подготовке первого полета человека в космос, - поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Александр Иванов, - Сергей Павлович Королев очень тщательно подходил к подготовке первого космического полета, только после успешных запусков в космос животных он принял решение о первом полете человека. В нашем городе свято чтут память героев освоения космоса, и Сергей Королев, и Юрий Гагарин, и многие другие космонавты и конструкторы стали Почетными гражданами Калуги. Огромную работу в этом направлении проводит коллектив Музея истории космонавтики, я хочу выразить благодарность всем сотрудникам музея за их плодотворный труд и пожелать дальнейших успехов. Уверен, выставка вызовет огромный интерес у калужан и гостей нашего города. 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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