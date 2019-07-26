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26.07.2019 12:15
Проект: В регионах

В Калуге провели прием граждан

25 июля Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Житель дома № 59 по улице Кирова Эвелина Сергеева обратилась к Главе городского самоуправления в связи с методикой расчета платы за вывоз ТКО.

- За вывоз мусора в месяц я плачу более пятисот рублей, это больше чем платежи за электричество или водоснабжение, - рассказала Эвелина Юрьевна, - на мой взгляд, принятая в Калужской области система оплаты за квадратные метры, а не по числу проживающих в квартире, не совсем справедлива. В квартирах одинаковой площади может проживать и один человек и большая семья, но ведь они производят разное количество мусора.

Кроме того, в существующей системе начисления платы за вывоз ТКО не предусмотрено никаких льгот.

Фото: Калужская городская Дума
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- Данный вопрос я уже выносил на обсуждение в Палате представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований, - отметил Александр Иванов, - многие мои коллеги считают, что система тарифообразования в сфере вывоза ТКО не до конца проработана. В ближайшее время я планирую обсудить эту проблему с руководством Калужского регионального экологического оператора и министерства строительства и ЖКХ Калужской области. Мы детально рассмотрим вопрос с правовой точки зрения, обсудим возможность внесения изменений в региональные нормативные акты, а также изучим опыт других регионов.

Также Эвелина Юрьевна сообщила, что жителей беспокоит большое количество разрытий в центральной части города, многие дворы были разрыты для перекладки коммуникаций еще в начале лета и с тех пор работы застопорились.

- В Калуге реализуется масштабная программа по ремонту дорог, замену асфальтового покрытия было решено синхронизировать с работой по замене коммуникаций, - рассказал Александр Иванов, - менять трубы конечно, необходимо, неправильно, когда недавно уложенный новый асфальт затем вскрывают бригады Теплосети или Водоканала, но, вместе с тем, депутатский корпус обеспокоен медленным темпом работ. В настоящее время на территории города 250 разрытий. Этот вопрос мы будем держать на постоянном контроле и потребуем активизировать работы.

Фото: Калужская городская Дума
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Житель дома № 195 по улице Московской Ольга Голубева обратилась к Главе городского самоуправления с жалобой на владельцев и сотрудников магазина, расположенного на первом этаже дома. Шум и грохот сильно досаждают жителям соседних квартир, тем более что магазин работает в вечернее время и в выходные дни.

- Представители органов местного самоуправления уже давно поднимали этот вопрос и, наконец, в законодательство были внесены соответствующие поправки, теперь без согласия жителей в многоквартирных домах не будут появляться магазины или кафе, - сообщил Александр Иванов, - в данном случае владельцам или арендаторам будет предложено провести работы по звукоизоляции, если они не пойдут навстречу пожеланиям городских властей, то вопрос будет решаться, в том числе и в судебном порядке.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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