Новости

Теннисистка Кузнецова получит американскую визу. Только она ей не нужна 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона 17:52
ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному 17:45
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти 17:14
Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы 17:03
"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро 16:53
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 18:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета

Текст: Анна Полтавцева

В СМИ появилась информация со ссылкой на источник  в МВД РФ о том, что в отделы внутренних дел Москвы направляются сотрудники военкоматов  для работы с задержанными молодыми людьми.  У мужчин, неважно - москвич это или представитель другого региона  - они проверят постановку на воинский учет, а нарушителей правил такого учета привлекут к ответственности за (уклонение от военной службы). Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить  на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.

Молодых людей  до 27 лет, имеющих военные билеты на руках, ждет проверка законности его получения. С этой целью их могут направить на повторное переосвидетельствование, а так же сделать запрос в медучреждения о том, сколько  раз по данному  заболеванию обращался человек за медпомощью после получения военного билета. После получения такой информации, сообщили корреспонденту "РГ", решение о предоставлении отсрочки от службы в армии может быть отменено. Это не касается тех, у кого отсрочка по категории годности "Д" (инвалидность) и "По семейному положению" (родители на попечении , единственный кормилец, многодетная семья ).

Тем, кому  нет 18 лет, будет внесена  информация в личные дела о дальнейшем предназначении в прохождении военной службы (например, в регионы с более суровыми климатическими условиями).

Фото: РИА новости www.ria.ru
На выставке "Армия-2019" представили экипировку солдата будущего

Подчеркивается, что сотрудники военкоматов будут тесно взаимодействовать  с военно-учетными столами учебных заведений. Они проверят студентов на выполнение требований Устава учебного заведения, посещаемость, качество учебы и т. д.

Насколько законны все эти меры, не нарушают ли они прав человека? Корреспондент "РГ" попросил прокомментировать  ситуацию Валерия Астанина, генерал- лейтенанта в отставке начальника 4 управления ГОМУ ГШ РФ в 2001-2005 годах.

- Все перечисленные меры прописаны в положении о воинском учете в РФ и абсолютно законны, - рассказал он. - Например, военкомат присылает призывнику повестки, а он не является по ним. Скажем, куда- то уехал, и не предупредил, куда, насколько, хотя обязан предупреждать военкомат. Для проверки соблюдения правил воинского учеты его могут задержать  и действительно привлечь к ответственности за уклонение от воинской службы. Ничего незаконного нет и в проверке того, как человек использует данную отсрочку от армии на лечение.

Тех же, кто имеет воинский билет и находится в запасе, но не имеет воинской специальности, могут послать на сборы, чтобы обучить такой специальности, которая пригодится ему в военное время. Что поделаешь? Живем в сложное время. Надо быть готовыми ко всему.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT
"Дачную амнистию" продлили до 2021 года
Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера