В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета

В СМИ появилась информация со ссылкой на источник в МВД РФ о том, что в отделы внутренних дел Москвы направляются сотрудники военкоматов для работы с задержанными молодыми людьми. У мужчин, неважно - москвич это или представитель другого региона - они проверят постановку на воинский учет, а нарушителей правил такого учета привлекут к ответственности за (уклонение от военной службы). Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.

Молодых людей до 27 лет, имеющих военные билеты на руках, ждет проверка законности его получения. С этой целью их могут направить на повторное переосвидетельствование, а так же сделать запрос в медучреждения о том, сколько раз по данному заболеванию обращался человек за медпомощью после получения военного билета. После получения такой информации, сообщили корреспонденту "РГ", решение о предоставлении отсрочки от службы в армии может быть отменено. Это не касается тех, у кого отсрочка по категории годности "Д" (инвалидность) и "По семейному положению" (родители на попечении , единственный кормилец, многодетная семья ).

Тем, кому нет 18 лет, будет внесена информация в личные дела о дальнейшем предназначении в прохождении военной службы (например, в регионы с более суровыми климатическими условиями).

Подчеркивается, что сотрудники военкоматов будут тесно взаимодействовать с военно-учетными столами учебных заведений. Они проверят студентов на выполнение требований Устава учебного заведения, посещаемость, качество учебы и т. д.

Насколько законны все эти меры, не нарушают ли они прав человека? Корреспондент "РГ" попросил прокомментировать ситуацию Валерия Астанина, генерал- лейтенанта в отставке начальника 4 управления ГОМУ ГШ РФ в 2001-2005 годах.

- Все перечисленные меры прописаны в положении о воинском учете в РФ и абсолютно законны, - рассказал он. - Например, военкомат присылает призывнику повестки, а он не является по ним. Скажем, куда- то уехал, и не предупредил, куда, насколько, хотя обязан предупреждать военкомат. Для проверки соблюдения правил воинского учеты его могут задержать и действительно привлечь к ответственности за уклонение от воинской службы. Ничего незаконного нет и в проверке того, как человек использует данную отсрочку от армии на лечение.

Тех же, кто имеет воинский билет и находится в запасе, но не имеет воинской специальности, могут послать на сборы, чтобы обучить такой специальности, которая пригодится ему в военное время. Что поделаешь? Живем в сложное время. Надо быть готовыми ко всему.