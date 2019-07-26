В Москву возводят мост по технологиям, которые применялись в Крыму

До конца года в столице запустят новый автомобильный мост через Кожуховский затон, который соединит несколько районов на юге Москвы, в частности "Нагатинский затон", "Южнопортовый" и территорию бывшего ЗИЛа. Уникальность моста в том, что строят его по технологиям Керченского моста. Подробности рассказал "РГ" первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Место строительства моста выбрано не случайно, здесь по соседству возводят столичный парк развлечений "Остров мечты". Поток туристов сюда, как предполагают власти города, будет огромен. А раз так, то единственная и без того загруженная транспортом артерия - проспект Андропова - вряд ли справится с новой нагрузкой. Чтобы разгрузить территорию, власти города решили построить еще один выезд с "острова" через Кожуховский затон или старое русло Москвы-реки.

- Мост необходим не только работникам и посетителям парка развлечений, но и жителям близлежащих жилых кварталов, - рассказывает первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. - Ведь мы соединим проспект Андропова с Южнопортовой улицей, Симоновской набережной. С открытием моста, жители смогут выбирать, к какому из метро пойти: "Технопарку" или "Кожуховской". Быстрее можно будет проехать до музея-заповедника Коломенское.

По словам Аксенова, это первый мост, который строят в столице по уникальным технологиям, которые применялись при строительстве Керченского моста в Крыму. "Здесь расположено старое русло реки, глубина воды более 9 метров, столько же метров иловые отложения, в результате, чтобы поставить опоры моста на твердую почву, пришлось углублять сваи на 40 метров, - рассказывает "РГ" замдиректора по производству компании-подрядчика "Мостотрест" Александр Батраченко. - Используем те же технологии, материалы, оборудование, что и на строительстве в Крыму. Жители прилегающего района, конечно, были не слишком рады грохоту. Но по-другому сваи здесь не вобьешь, и потом сейчас уже тихие идут работы".

После установки опор моста, по мере сбора пролетов, конструкцию моста начали надвигать с одного берега на другой. Таким способом построенные сооружения в городе есть, например, Лужнецкий метромост или эстакада на Рябиновой улице, но особенность нынешнего в его длине - 353 метра - и в том, что под ним вода. Поэтому чтобы цельнометаллическая конструкция не сломалась по мере продвижения с берега на берег, используют сразу несколько сложных технических приспособлений. Из-за этого процесс идет довольно медленно.

Но до конца августа, оставшиеся 36 метров надвинут на берег "Острова" и начнут строить трассу со стороны 2-го Южнопортового проезда.

Магистраль и мост на всем протяжении будут по три полосы в каждую сторону, с пропускной способностью 10 тысяч машин в час. Вдоль дороги будет обустроен широкий тротуар, сделана подсветка.

Со стороны парка развлечений уже проложена дорога мимо Южного речного порта, сделан подземный пешеходный переход, достраиваются очистные сооружения для стока дождевой воды с улицы и моста. Для выезда с территории "острова" на проспект Андропова построили специальные боковые проезды.

В планах к расположенной здесь городской спасательной станции перевести и флот "Мосводостока", где для него оборудуют специальные причалы.

Будет около "Острова мечты" и парковка, рассчитанная на 700 машиномест, пока вместо нее возвышается рельефная горка, заросшая кустарником. В целом, по словам городских властей, работа по строительству магистрали закончена на 70 процентов.

Полностью завершить всю работу планируется до ноября, тогда же трасса должна будет поехать.