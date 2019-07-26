В Нововоронеже прошел 11 этап мотопробега "В поисках 12 стульев"

25 июля 2019 года в Нововоронеже прошел 11 этап грандиозного мотопробега "В поисках 12 стульев". Пробег организован мотоклубом "Barghest MC" города Зеленогорска и Красноярской региональной молодежной общественной организацией "Траектория жизни" при поддержке Общественного совета Госкорпорации "Росатом".

Пробег проходит по мотивам бессмертного романа И.Ильфа и Е.Петрова. В двенадцать городов присутствия объектов атомной отрасли заранее были разосланы стулья, изготовленные на заказ по эскизам организаторов проекта. Задача участников - в каждом городе пройти квест и отыскать стул.

Мотопробег "В поисках 12 стульев" призван объединить атомные города и показать молодежи, что чтение не менее модно, чем байкерское движение.

"Наша миссия - не просто найти стулья, а познакомиться с атомными городами, пообщаться с детьми и рассказать им о пользе чтения. Мы показываем, что читать модно, полезно и интересно. Конечно, мы можем просто путешествовать из точки "А" в точку "Б", но мы решили "ехать с идеологией". Безусловно, мы получаем огромное удовольствие именно от дороги, но хочется еще и приносить пользу людям, с которыми встречаемся", - говорит участница мотопробега, заместитель директора библиотеки, советник главы города Зеленогорск Полина "Птаха" Балякина.

1 июля колонна из 11 мотоциклов выехала из Зеленогорска. За 25 дней пути байкеры посетили Железногорск, Северск, Трехгорный, Озерск, Снежинск, Новоуральск, Глазов, Димитровград, Волгодонск. Нововоронеж стал одиннадцатым атомградом. На этот момент байкеры проехали более 10 тысяч километров. По техническим причинам до Нововоронежа смогли добраться только 7 человек.

В каждом атомном городе "Остап Бендер", "Киса Воробьянинов" и их друзья-байкеры первым делом отправлялись в библиотеку. Сотрудники библиотек заранее готовили для путешественников квест, решив который, можно найти стул с сокровищем.

Нововоронежские библиотекари удивили участников пробега необычным заданием. Чтобы найти подсказку, им пришлось читать стихи, спрятанные в книгах на выставке, посвященной творчеству Ильфа и Петрова. Стихи на байкерскую тематику сочиняли всем коллективом библиотеки. Прежде чем найти подсказку, гости прочитали больше десяти произведений. В итоге они догадались: стул спрятан на одной из трибун городского стадиона "Старт".

Среди сокровищ, найденных в стуле, был значок с изображением инновационного энергоблока поколения "3+", который путешественники прикрепили на специальный флаг. На нем изображен весь маршрут следования. Именно этот флаг со значками всех городов и автографами их жителей станет одним из ключевых экспонатов передвижной выставки, которую участники проекта создадут, вернувшись в Зеленогорск. Кроме того, они планируют смонтировать большой фильм о мотопробеге, который будут показывать в кинотеатрах Зеленогорска.

Из Нововоронежа колонна байкеров отправилась в город Заречный Пензенской области. Это финальная точка маршрута. До дома им предстоит преодолеть еще более 5 тысяч километров.