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26.07.2019 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле задержали вербовщика террористов

Текст: Анна Скудаева (Тула)

Сотрудники силовых структур в Туле задержали иностранца, которого подозревают в вербовке боевиков для участия в бандформированиях в Сирии.

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
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Задержанный в Туле мужчина - уроженец одной из стран Средней Азии. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональном УФСБ, подозреваемый предлагал выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч.2 ст.208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), - говорится в сообщении.

В 2017 году в Туле задержали еще одного вербовщика террористов. Подозреваемый скрывался в обычной панельной девятиэтажке на территории областного центра. Он также был выходцем из одной из стран Средней Азии. Общался он преимущественно со своими соотечественниками.

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