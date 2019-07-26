Вадим Ананьев дал благотворительный концерт в госпитале Вишневского

В Большом зале Центрального военного клинического госпиталя имени А.Вишневского в подмосковном Красногорске с благотворительным концертом выступил Вадим Ананьев, народный артист России, ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.Александрова.

Ананьев известен в мире как "мистер Калинка" за мастерское исполнение одноименной песни - с нее он и начал концерт. Перед врачами и медсестрами, ветеранами, пациентами госпиталя Ананьев исполнил произведения мировой классики, современные песни "Как молоды мы были" Александры Пахмутовой, представил премьеру на слова Андрея Дементьева "Дарите женщинам цветы". Вторую часть концерта он посвятил репертуару итальянских певцов, с которыми был знаком, а в апреле этого года в рамках музыкального фестиваля в Италии посетил дом Паваротти, где исполнил "О sole mio".

Концерт состоялся в рамках благотворительной акции по сбору средств на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акцию проводит благотворительный фонд "Воскресение", который обратился к российским артистам с предложением участвовать в благотворительных концертах и рассказать о строительстве храма, который по своим параметрам будет третьим после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Это второй концерт из цикла, организованного фондом.

"Военнослужащие поддержали инициативу министра обороны Сергея Шойгу по строительству храма Победы и выразили желание участвовать в строительстве святыни. Мы устраиваем выступления в воинских частях, военных вузах, госпиталях и учреждениях культуры Министерства обороны, - заявил глава благотворительного фонда Александр Каньшин. - Храм будет располагаться в подмосковном парке "Патриот". В настоящий момент на его строительство пожертвовали более 2,7 миллиарда рублей".

Иконы для церкви пишет художник Василий Нестеренко. Храм будет возведен в срок в парке "Патриот" через девять месяцев.

Кашьшин сказал, что рядом с храмом будет музей "Дорога памяти". Это мультимедийной галерея с портретами участников Великой Отечественной войны, которая станет филиалом Центрального музея Вооруженных сил РФ, где будут собраны около 33 миллиона фотографий фронтовиков.

В вечере принял участие председатель правления Фонда поддержки ветеранов и офицеров военно-медицинской службы национальной ассоциации "Мегапир", заслуженный врач России Владимир Ханьжов.