Оборудованные для перевозки инвалидов автобусы появились в Приморье

Пять автобусов марки "ГАЗ", специально оборудованных для перевозки инвалидов, закуплены в Приморском крае сообщает пресс-служба администрации региона.

Теперь инвалиды-колясочники могут самостоятельно согласовывать с владельцем транспорта удобное время поездки по трем пригородным маршрутам: 111 (Станция Надеждинская - Ж/д вокзал), 114 (Металлобаза - Ж/д вокзал) и 102 (Станция Угольная - Семеновская). Автобусы движутся от железнодорожного вокзала Владивостока до станции Надеждинская и поселка Угловое.

"Мы хотим оказать посильную помощь инвалидам-колясочникам. В связи с этим данная группа населения и сопровождающие их лица будут перевозиться абсолютно бесплатно", - отметил директор компании "Этикет-ДВ" Константин Вовденко.

Транспорт доступен также для пассажиров с детскими колясками и пожилых людей.