Новости

Ученые спрогнозировали появление в Карском море большого острова 11:44
Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолга 11:37
В Камышине внезапно скончалась школьница 11:34
Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева 11:33
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре 11:22
Три атомные подлодки Севмаша примут участие в военно-морских парадах 11:21
В Тюмени из-за тумана сел самолет Москва - Курган 11:14
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел 11:06
В Астрахани задержаны и. о. министра финансов и экс-премьер региона 10:58
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском 10:51
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки 10:50
Механик захваченного танкера рассказал о русскоговорящих сотрудниках СБУ 10:24
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре соглашения об условиях Brexit 09:54
В Хабаровском крае ребенок получил травмы в нелегальном лагере 09:20
МИД Венесуэлы заявил о посягательствах США на право граждан питаться 09:19
Отдых на природе: как выбрать правильную туристическую палатку 09:00
Ученые рассказали о необходимой тренировке для долгой жизни 08:43
Австралийские власти разрешили охоту на диких кошек 08:21
Начальника амурской колонии обвинили в создании курорта для Цеповяза 08:15
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА 08:13
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ 07:59
Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф 07:45
Медведеву заподозрили в романе с молдавским фигуристом 07:33
Во Владивосток прибыл вертолетоносец Военно-морских сил Филиппин 07:25
На Бородинском поле пройдет реконструкция сражения в честь Давыдова 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю. Дело завели после того как 11-летний мальчик получил серьезные травмы в детском спортивном лагере в селе Мирное.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Лагерь в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал с нарушениями

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, в лагере произошел конфликт между подростками. Здоровью одного из них причинили тяжкий вред.

Еще одно уголовное дело после этого инцидента возбудили в отношении руководства лагеря. В их действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ведется следствие. Произведен осмотр места происшествия. Изъяты важные для дела документы.

Ранее стало известно, что организаторы смены не получили от Роспотребнадзора разрешения на устройство палаточного лагеря, где произошло ЧП. Они функционировали как учебно-тренировочный сбор "Спецназ дети".

Сейчас лагерь закрыт. Дети вернулись домой.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты