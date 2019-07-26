СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ) возбудили следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю. Дело завели после того как 11-летний мальчик получил серьезные травмы в детском спортивном лагере в селе Мирное.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, в лагере произошел конфликт между подростками. Здоровью одного из них причинили тяжкий вред.

Еще одно уголовное дело после этого инцидента возбудили в отношении руководства лагеря. В их действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ведется следствие. Произведен осмотр места происшествия. Изъяты важные для дела документы.

Ранее стало известно, что организаторы смены не получили от Роспотребнадзора разрешения на устройство палаточного лагеря, где произошло ЧП. Они функционировали как учебно-тренировочный сбор "Спецназ дети".

Сейчас лагерь закрыт. Дети вернулись домой.