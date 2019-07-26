В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка

Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщает пресс-служба. Заседание прошло накануне под руководством главы региона Василия Орлова.

"Сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем", - заявил губернатор.

В зону подтопления попадает 21 населенный пункт в Селемджинском, Мазановском, Свободненском, Серышевском и Благовещенском районах.

Пока самая сложная ситуация складывается в селе Норск Селемджинского района. По данным регионального главка МЧС, к вечеру четверга спасатели эвакуировали оттуда 119 человек, в том числе 53 ребенка. Эвакуация продолжается. Задействованы вертолеты. Жителей перевозят в пункты временного размещения в поселок Февральск.

"Администрацией Селемджинского района перечислены денежные средства на счета 36 гражданам в размере 1,08 миллиона рублей в связи с подтоплением домовладений. Также подготовлены пакеты обосновывающих документов для оказания помощи гражданам за утрату урожая", - рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Эвакуацию людей проводили и в селе Ивановка Зейского района. Оттуда вывезли 70 человек, среди которых 34 ребенка. Сейчас уровень воды там идет на спад.

Всего в Приамурье подтоплены 112 жилых домов и 997 приусадебных участков. Повреждены 45 участков автодорог протяженностью 156 километров в 15 районах.

С 25 по 30 июля прогнозируется прохождение паводков на реках Селемджа и Зея. К 29-30 июля волна достигнет Благовещенска и сместится в средний Амур. В связи с этим возможно подтопление жилых домов в Селемджинском, Мазановском и Благовещенском районах.

Василий Орлов попросил не дожидаться момента, когда вода начнет затапливать жилые дома, а эвакуировать людей заранее.

"Важно обратить внимание на снабжение пунктов временного размещения и сел, находящихся в зоне риска, продовольствием, создать запас медикаментов в лечебных учреждениях. Необходим резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения", - отметил глава Приамурья.

Были также определены размеры компенсаций для пострадавших от паводка. Гражданам, признанным пострадавшими в результате ЧС и проживающим на территории городов Благовещенск и Зея, Магдагачинского, Сковородинского, Зейского и Тамбовского районов области выплатят по 30 тысяч рублей на домовладение, если вода поднялась выше уровня пола. По 10 тысяч рублей получат люди, потерявшие урожай.