В Хабаровском крае ребенок получил травмы в нелегальном лагере

Во время учебно-тренировочных сборов под названием "Спецназ дети" на базе палаточного лагеря в Хабаровском крае получил травмы ребенок. После этого администрация самостоятельно закрыла лагерь.

Об инциденте ТАСС сообщил представитель регионального министерства образования и науки. От также добавил, что лагерь работал нелегально.

"Организация не получила от Роспотребнадзора разрешения на устройство палаточного лагеря, они функционировали как учебно-тренировочный сбор. Это разрешено, если смена не превышает семи дней", - пояснил собеседник.

Какие именно травмы получил ребенок и в каком состоянии он сейчас находится, не уточняется.