В Якутске выявлена подпольная оружейная мастерская

В Якутске оперативники регионального управления ФСБ выявили подпольную мастерскую по ремонту и изготовлению оружия.

У местного гаражного мастера изъяты огнестрельное оружие, газовые пистолеты, более 240 составных частей и боеприпасы различного калибра.

Мужчина выполнял заказы по ремонту оружия, хотя лицензии на выполнение подобных работ у него нет. Он имел навыки и оборудование для переделки, к примеру, газовых пистолетов в травматические, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.