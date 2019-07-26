В Ульяновской области учебный самолет совершил экстренную посадку

В пятницу около 14.30 по местному времени в районе села Астрадамовка Сурского района Ульяновской области совершил экстренную посадку учебный самолет DA-40. Об этом "РГ" сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

На борту самолета, принадлежащего Ульяновскому институту гражданской авиации, находились студент пятого курса УИГА и инструктор. Несмотря на вынужденную посадку, ни самолет, ни находившиеся в нем люди повреждений не получили.

По факту инцидента проводится проверка. В качестве наиболее вероятной причины случившегося рассматривается отказ двигателя самолета.