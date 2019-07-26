Житель Саранска устроил стрельбу по детям из пневматики

Житель Саранска открыл стрельбу из пневматического пистолета по детям. В результате одиннадцатилетний мальчик получил ранение.

Как сообщило в пятницу МВД по региону, ЧП произошло в гаражном массиве в Пролетарском районе Саранска. Одиннадцатилетний мальчик с другом залезли на крышу гаража.

- Проходящий мимо хозяин одного из гаражей выстрелил в сторону детей из пневматического пистолета, причинив одному из них телесные повреждения, - уточнили в пресс-службе МВД по РМ.

Медики лечебного учреждения, куда обратился за помощью пострадавший, сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители установили личность стрелявшего. Мужчину доставили в отдел полиции №4, где он признался в содеянном.

Материал по данному факту будет передан в Следственный комитет РФ по РМ для принятия процессуального решения.

