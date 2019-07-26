Белый тигренок из Якутии прибыл в барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился новый обитатель - белый тигренок.

Первое видео с прогуливающимся по вольеру животным работники зверинца выложили на странице в соцсети "ВКонтакте", рассказав, что необычного детеныша можно будет увидеть в полдень 28 июля.

- Уже в это воскресенье замечательный котенок, белый тигр, будет гулять в большом вольере. Во время праздника, посвященного амурскому тигру, вы увидите этого замечательного обитателя, который приехал к нам из далекой Якутии, - пообещал горожанам директор зоопарка Сергей Писарев, отметив, что тигренка назвали Айхал.

Жители алтайской столицы в комментариях к ролику назвали тигренка "серьезным зверем" и "прелестью".

"Какие лапы! Добро пожаловать, малыш, к нам. Пусть у тебя все будет хорошо", - пожелала одна из подписчиц страницы зоопарка.

Видео: Общественное Телевидение России