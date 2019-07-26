В Приангарье предупредили о резком росте уровня воды в реках

27-28 июля в Иркутской области ожидается резкое повышение уровня воды на 100-200 сантиметров на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близким к критическим, сообщили в МЧС региона. Такие данные предоставило иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причина - в сильных дождях и грозах, которые ожидаются в регионе в ближайшие выходные.

Из-за опасности подтоплений на гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.

- Предупреждение об опасном гидрологическом явлении доведено до руководителей органов местного самоуправления, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него, - сообщили в иркутском МЧС.

Напомним, в конце июня дожди спровоцировали выход рек из берегов, из- за чего в девяти районах Иркутской области в 109 населенных пунктах от наводнения пострадали 10,9 тысячи домов, 11 тысяч приусадебных участков, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.