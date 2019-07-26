Новости

На Кубани после ливней подтоплены свыше 650 населенных пунктов 13:08
В Астрахани завели дело на и.о. министра финансов и экс-премьера региона 12:59
В Калининграде подростков осудили за избиение и ограбление школьников 12:48
Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России 12:47
Спикер Госдумы сообщил о выделении средств на ремонт моста в Саратове 12:41
Лукашенко: Беларусь никогда не станет рвать отношения с братской Россией 12:40
На Среднем Урале ожидается резкое похолодание 12:37
Число пострадавших в массовом ДТП в Челябинске выросло до девяти 12:35
Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд" 12:34
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме Паоло Соррентино о мафии 12:19
В Приангарье предупредили о резком росте уровня воды в реках 12:15
Страны Содружества готовы к продолжению сотрудничества с Украиной 12:05
Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми в августе 12:00
Ученые спрогнозировали появление в Карском море большого острова 11:44
Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолга 11:37
В Камышине внезапно скончалась школьница 11:34
Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева 11:33
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре 11:22
Три атомные подлодки Севмаша примут участие в военно-морских парадах 11:21
В Тюмени из-за тумана сел самолет Москва - Курган 11:14
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел 11:06
В Астрахани задержаны и.о. министра финансов и экс-премьер региона 10:58
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском 10:51
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки 10:50
Механик захваченного танкера рассказал о русскоговорящих сотрудниках СБУ 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье предупредили о резком росте уровня воды в реках

Текст: Надежда Столярчук

27-28 июля в Иркутской области ожидается резкое повышение уровня воды на 100-200 сантиметров на реках Бирюса, Уда, Ия, Ока, Белая до отметок, близким к критическим, сообщили в МЧС региона. Такие данные предоставило иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причина - в сильных дождях и грозах, которые ожидаются в регионе в ближайшие выходные.

В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за опасности подтоплений на гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.

- Предупреждение об опасном гидрологическом явлении доведено до руководителей органов местного самоуправления, старост сельских населенных пунктов с рекомендациями по порядку реагирования на него, - сообщили в иркутском МЧС.

Напомним, в конце июня дожди спровоцировали выход рек из берегов, из- за чего в девяти районах Иркутской области в 109 населенных пунктах от наводнения пострадали 10,9 тысячи домов, 11 тысяч приусадебных участков, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты