В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел

Пчеловоды нескольких районов Томской области обратились в региональное управление Россельхознадзора, сообщая о массовой гибели медоносных насекомых. Как уточнил врио руководителя надзорного ведомства Вадим Чиркин, специалисты не исключают, что причиной может быть применение аграриями пестицидов и химикатов.

В сообщении за подписью Чиркина говорится, что сейчас сельхозпроизводители продолжают обрабатывать посевы, борясь с сорняками, вредителями и болезнями. При этом действующей госструктуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов на территории страны, нет. Россельхознадзор лишился этих полномочий в 2011 году.

- В самом деле, ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами, - отмечает Вадим Чиркин.

При несоблюдении регламента применения пестицидов возникает реальная угроза нанести вред здоровью людей, окружающей среде, животному и растительному миру. Руководитель областного управления Россельхознадзора рекомендует аграриям сообщать владельцам пасек о подготовке к применению химикатов не мене чем за три дня, а также опрыскивать посевы после захода солнца, когда заканчивается лет пчел.

- В тоже время, однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов, - подчеркивает врио главы областного управления Россельхознадзора.

Ранее массовая гибель пчел была зафиксирована в Алтайском крае, республиках Татарстан и Марий Эл, Орловской области, Удмуртии и в ряде других регионов.