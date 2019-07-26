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26.07.2019 11:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пчеловоды нескольких районов Томской области обратились в региональное управление Россельхознадзора, сообщая о массовой гибели медоносных насекомых. Как уточнил врио руководителя надзорного ведомства Вадим Чиркин, специалисты не исключают, что причиной может быть применение аграриями пестицидов и химикатов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
По факту массовой гибели пчел заведены уголовные дела

В сообщении за подписью Чиркина говорится, что сейчас сельхозпроизводители продолжают обрабатывать посевы, борясь с сорняками, вредителями и болезнями. При этом действующей госструктуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов на территории страны, нет. Россельхознадзор лишился этих полномочий в 2011 году.

- В самом деле, ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особую настороженность вызывала химическая  продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами, - отмечает Вадим Чиркин.

При несоблюдении регламента применения пестицидов возникает реальная угроза нанести вред здоровью людей, окружающей среде, животному и растительному миру. Руководитель областного управления Россельхознадзора рекомендует аграриям сообщать владельцам пасек о подготовке к применению химикатов не мене чем за три дня, а также опрыскивать посевы после захода солнца, когда заканчивается лет пчел.

- В тоже время, однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов, - подчеркивает врио главы областного управления Россельхознадзора.

Ранее массовая гибель пчел была зафиксирована в Алтайском крае, республиках Татарстан и Марий Эл, Орловской области, Удмуртии и в ряде других регионов.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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