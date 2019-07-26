Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона

В кузбасском городе Мыски следователи разбираются в обстоятельствах гибели местной жительницы, которую возлюбленный нечаянно уронил с балкона.

По версии следствия, все произошло во время застолья со спиртным. 21-летний молодой человек пил в компании сожительницы и знакомого, временно остановившегося у них в квартире.

В какой-то момент собутыльники вышли на балкон покурить. Хозяин жилья взял свою подругу на руки, а потом как бы шутя попытался перенести через балконные перила. Но удержать не смог. Женщина, упав с высоты четвертого этажа, скончалась на месте. Врачи "скорой" лишь констатировали ее смерть.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева.