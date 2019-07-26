В Калининграде подростков осудили за избиение и ограбление школьников

В Калининграде вынесен обвинительный приговор суда в отношении двоих местных жителей возрастом 15 и 17 лет, которых признали виновными в совершении разбойного нападения на 13-летних школьников.

Как сообщили в СУ СК России по региону, собранные следствием доказательства суд признал достаточными для признания вины подростков.

Преступление они совершили в октябре 2018 года. Молодые люди вечером подкараулили в лесополосе в районе улицы Артиллерийской двух 13-летних школьников. Они избили мальчиков и отобрали у них мобильные телефону. Один из потерпевших получил очень серьезные травмы.

Общая сумма похищенного составила всего лишь около 20 тысяч рублей. Малолетние преступники оказались знакомы правоохранителям. Так, 17-летний юноша летом 2018 года был осужден за кражу, а 15-летний был наказан административно за мелкое хищение и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Кстати, полиции было внесено представление в связи с "недостаточной профилактической работой". Подсудимые вину признали частично. Ленинградский районный суд приговорил 17-летнего подростка к шести с половиной годам заключения, а 15-летнего - к трем годам лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. Кроме того, суд обязал старшего из подростков выплатить семье избитого им мальчика компенсацию материального и морального вреда в размере 515 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.