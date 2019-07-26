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26.07.2019 14:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге экс-пристава осудили за хищение штрафов ГИБДД

Текст: Денис Передельский (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего судебного пристава-исполнителя в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и присвоении чужих средств с использованием своего служебного положения.

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Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, женщина была признана виновной по трем эпизодам преступной деятельности. Ее обвинили в присвоении штрафов, которые автовладельцы заплатили за нарушения Правил дорожного движения.

Именно в ведении подсудимой находились эти исполнительные производства. Должники принесли деньги для уплаты штрафов на личный прием, который она проводила.

Деньги она приняла, однако квитанции на них не оформила и на депозитный счет УФК по Санкт-Петербургу средства не внесла. Следствие и суд установили, что женщина присвоила себе около 150 тысяч рублей.

Колпинский районный суд наказал ее пятью годами лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор еще может быть обжалован сторонами обвинения и защиты в апелляционной инстанции.

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