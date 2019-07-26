Новости

Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти 17:14
Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы 17:03
"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро 16:53
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта 16:52
В Петербурге "консула" несуществующего королевства отправят к психиатру 16:50
Многодетной омичке грозит тюрьма за множество жестоких преступлений 16:40
В Петербурге задержали главу отдела МЧС при получении крупной взятки 16:32
Пловец Чупков выиграл золото чемпионата мира с мировым рекордом 16:30
Житель Сочи погиб при падении дуба на его дом 16:25
Вместо крови можно будет сдать пот на сахар 16:10
Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 16:10
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага 16:06
В Ульяновской области учебный самолет совершил экстренную посадку 16:05
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона 16:00
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля 15:56
В горах Сочи откроют новые маршруты для природного туризма 15:54
Премьеры немецких земель высказались за отмену санкций против России 15:49
Волгоградские саперы разминировали газораспределительную станцию 15:47
На Дону глава района подал в отставку из-за мусорных свалок 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей

Текст: Денис Передельский (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении местного жителя, который занимался незаконной банковской деятельностью и "отмыл" порядка 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, незаконные операции мужчина совершал через "фирмы-однодневки". Только выявленный правоохранителями нелегальный оборот денежных средств превысил 1,5 миллиарда рублей.

В Петербурге экс-пристава осудили за хищение штрафов ГИБДД

"Банкир", у которого нет лицензии на осуществление банковских операций, получил от клиентов 110 миллионов рублей за помощь в обналичивании. Чтобы их легализовать, он заключил со своей знакомой фиктивный договор займа на 18 миллионов, по которому она "якобы на протяжении 10 лет возвращала бы ему по 1,5 процента от суммы займа".

Мужчину признали виновным в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, полученных преступным путем. Его наказали тремя годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

При вынесении приговора было учтено наличие у мужчины четверых маленьких детей. Однако криминального дохода "банкира" лишили.

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры и обязал осужденного выплатить в доход государства 110 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России
Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты