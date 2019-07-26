В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей

В Санкт-Петербурге вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении местного жителя, который занимался незаконной банковской деятельностью и "отмыл" порядка 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, незаконные операции мужчина совершал через "фирмы-однодневки". Только выявленный правоохранителями нелегальный оборот денежных средств превысил 1,5 миллиарда рублей.

"Банкир", у которого нет лицензии на осуществление банковских операций, получил от клиентов 110 миллионов рублей за помощь в обналичивании. Чтобы их легализовать, он заключил со своей знакомой фиктивный договор займа на 18 миллионов, по которому она "якобы на протяжении 10 лет возвращала бы ему по 1,5 процента от суммы займа".

Мужчину признали виновным в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, полученных преступным путем. Его наказали тремя годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

При вынесении приговора было учтено наличие у мужчины четверых маленьких детей. Однако криминального дохода "банкира" лишили.

Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры и обязал осужденного выплатить в доход государства 110 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.