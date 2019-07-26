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26.07.2019 18:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов

Текст: Марина Ледяева

В Пскове во время погружения в реку Великую дайверы нашли на дне кошелек. В нем лежали подпорченные водой банковская и дисконтные карты, а также страховой полис на годовалого ребенка.

Руководитель дайвинг-клуба Роман Спицын принялся разыскивать владелицу кошелька. Он позвонил в фитнес-клуб, которому принадлежала одна из карт, но там не ответили. В страховой компании помогать в розыске не стали, и тогда дайвер отнес находку в полицию.

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По всей видимости, хозяйку кошелька обокрали, потому что бумажных денег в нем не было - только мелочь.

- Кошельки и сумки без денег дайверы находят часто, - рассказала "РГ" пресс-секретарь дайвинг-клуба Валерия Соловьева. - Преступники избавляются от улик, выбрасывая их в воду. Вообще, чего только не приходится находить на дне Великой - обручальные кольца, наручные часы, нательные крестики. Если на вещах есть какие-то опознавательные знаки, мы обязательно пытаемся разыскать владельцев. Крестики относим в церковь.

Вскоре владелица кошелька нашлась: ей все-таки позвонили из страховой компании и передали телефон дайвинг-клуба. По ее словам, она потеряла кошелек где-то между такси и магазином. Женщина уже не думала, что пропажа найдется.

Через день после кошелька дайверы обнаружили на дне реки студенческую сумку. Ее хозяйку нашли по телефону на карте фитнес-клуба.

Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков
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