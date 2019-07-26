Аксенов посоветовал главе администрации Белогорска уволиться

Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал главе администрации Белогорска Александру Алексеенко уйти в отставку.Такое заявление было сделано во время выездного совещания в Белогорском районе.

По словам Аксенова, местные жители массово жалуются на благоустройство и уборку города, а также на состояние дорог.

- Уборка в городе не проводится, в общем, ситуация с точки зрения благоустройства в городе Белогорске удручающая, - подчеркнул глава Крыма.

Помимо этого по его словам, местные жители не знает в лицо мэра, как и многих его заместителей.

- Раз он находится в отпуске в такой ответственный момент, в городе, где столько проблем накопилась. Уверен, что такой глава городу не нужен, - резюмировал Аксенов.