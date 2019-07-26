Эксперты рассказали о пользе и вреде пальмового масла

Из чего производят пальмовое масло и в каком количестве его можно употреблять без вреда для организма? Эти вопросы вызывают немало споров. Одни считают, что дешевый продукт можно использовать при производстве продуктов питания. Другие утверждают, что делать этого нельзя, так как пальмовое масло содержит трансжиры.

Об этом aif.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Пальмовое масло получают из плодов пальмы масличной. Сначала их собирают на плантациях, а затем в течение суток передают на завод. Здесь плоды обрабатывают паром, чтобы избавиться от сора и насекомых. Потом эти плоды обмолачивают, вываривают и прессуют.

На следующем этапе масло разделяют с водорастворимыми примесями. Получается сырое пальмовое масло, которое предстоит рафинировать и дезодорировать.

Елена Соломатина рассказала, что пальмовое масло в Индонезии и Малайзии сильно отличается от того, которое попадает в нашу страну. В нем много полезных веществ: ненасыщенные кислоты, витамины, в частности, в большом количестве витамин Е, вещества, выполняющие роль антиоксидантов. Весь этот комплекс успешно защищает организм от вредного влияния насыщенных жирных кислот.

Но в нашу страну привозят продукт, в котором ненасыщенной жидкой фракции этого масла уже нет. Ее убрали, потому что она быстро портится. Остаются только насыщенные жирные кислоты. По сути, получается трансжир, который никакой пользы для человека не приносит.

Как рассказала Соломатина, трансжиры в большом количестве могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Однако многие производители добавляют это масло в самые разные продукты питания. Это снижает себестоимость, а продукт дольше не портится.

Зачастую производитель не указывает на этикетке, какое масло использовалось при изготовлении. Или пишет, например, "растительный жир", "растительное масло", маскируя, что в продукте содержится пальмовое масло.

Но есть в пальмовом масле и свои плюсы. Например, оно хорошо подходит для жарки.

Елена Соломатина подчеркивает, что в небольшом количестве пальмовое масло не навредит. Если у человека хороший обмен холестерина, то он может позволить себе употреблять этот продукт. А пальмитиновую кислоту, которая получается из пальмового масла, даже добавляют в детские смеси, как аналог насыщенной кислоты, присутствующей в грудном молоке. Иначе детские смеси были бы слишком дороги.