На Дону глава района подал в отставку из-за мусорных свалок

В Ростовской области глава Азовского района Валерий Бевзюк подал заявление об отставке. Информацию об этом предоставила пресс-служба губернатора региона. Причиной стало то, что район оказался первым в рейтинге территорий по количеству свалок.

На встрече губернатора с активом ОНФ была представлена карта свалок Ростовской области. По словам регионального координатора проекта "Генеральная уборка" Руслана Вареца, по ликвидации свалочных очагов Ростовская область - в первой тройке по стране.

Губернатор рассказал активистам о встрече с главой Азовского района Валерием Бевзюком, который заявил, что все мусорные очаги в районе полностью ликвидированы. На что Василий Голубев тут же предложил совместно это проверить. Проверка выявила - большая часть свалок осталась на своих местах.

"Оказалось, что убрали шесть свалок, но появилось еще девять новых", - рассказал губернатор.

После этого Валерий Бевзюк подал заявление об отставке. Он руководил районом более 20 лет.