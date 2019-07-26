Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми в августе

В тройку самых популярных российских курортов на Черном море, на которые туристы с детьми поедут в августе 2019 года, вошли Ялта, Сочи и Евпатория.

Рейтинг составлен сервисом Tvil.ru по результатам бронирования жилья на последний месяц лета.

Несмотря на высокие цены на проживание, самым популярным российским курортом у семей с детьми остается Ялта. Жилье здесь стоит в среднем 3,6 тысячи рублей в сутки. На втором месте оказался Сочи с ценой 2,4 тысячи рублей, на третьем - Евпатория с такой же стоимостью проживания.

В топ-10 также вошли Феодосия, Алушта, Судак, Анапа, Севастополь, Алупка и Геленджик. Дешевле всего отдыхать в Анапе, сутки там обойдутся в 2,3 тысячи рублей для одной семьи. На крымских курортах средние цены выше: в Алупке и Судаке - 2,6 тысячи, в Севастополе - 2,7 тысячи, а в Алуште - три тысячи рублей за ночь.

Семейный отдых на этих курортах длится в среднем 9-10 дней.