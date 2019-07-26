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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Российские военные отправили межконтинентальную ракету точно в цель

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса "Тополь" произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"Боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - сообщило Министерство обороны.

Фото: AP Photo
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Уточняется, что пуск ракеты состоялся в пятницу, 26 июля. При этом боевая часть ракеты попала точно в цель. Речь идет о казахстанском полигоне Сары-Шаган. Таким образом задачи пуска были полностью выполнены, констатировали в военном ведомстве.

Напомним, с помощью "Тополя" можно поражать ракетами любые типы стратегических целей на расстоянии до 10,5 тысяч километров. На вооружении эти комплексы находятся с декабря 1988 года.
 

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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