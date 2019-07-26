В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта

До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов после завершения совещания по развитию соответствующих технологий.

По словам заместителя главы правительства РФ, дизайн-центр примет участие в разработке современной аппаратуры и электронно-компонентной базы как в области цифровой, так и СВЧ-техники. Это относится к технологиям искусственных нейронных сетей в интересах обороны и безопасности.

Искусственный интеллект найдет применение в системах разведки, управления и высокоточном оружии.

"Без этого направления немыслимо развитие современных образцов вооружения", - отметил вице-премьер.

Планируется, что будущий дизайн-центр будет работать в тесном взаимодействии с другими аналогичными структурами отечественных разработчиков микроэлектроники.