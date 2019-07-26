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26.07.2019 15:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В горах Сочи откроют новые маршруты для природного туризма

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На сочинских горных курортах нынешней осенью откроются сразу три новых однодневных экотуристических маршрута: "От снежников до водопадов", "Пастушьими тропами к греческому мосту" и "Из долины в горную олимпийскую деревню".

Фото: EPA
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Ожидается, что последний будет задействован на соревнованиях по трейлраннингу Salomon Wild Trail, которые пройдут в середине сентября. Об этом рассказали в пресс-службе курорта "Роза хутор".

По словам его директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию Дмитрия Колосова, прогулки по туристическим тропам особо востребованы среди приверженцев активного и здорового образа жизни. "Думаю, что наши гости с интересом познакомятся с миром горного Черноморья", - отметил он.

Любители пеших прогулок смогут не только осмотреть красивейшие места курорта, но и продолжить путешествие по территории нацпарка. Общая протяженность троп составит более 20 километров.

Сейчас здесь действуют шесть основных пеших горных маршрутов разной сложности и продолжительности: "Тропа здоровья", "Озерный траверс", "Харгинский лес", "Тропа чемпионов", "Юрьев хутор" и "Панорама".

Как считает вице-президент Федерации спортивного туризма России Валерий Гоголадзе, такие турпоходы возрождают интерес к ним, потерянный в последние десятилетия.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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