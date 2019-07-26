В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному

В честь воссоединения Крыма и России на полуострове установят памятник ученику Христа, апостолу Андрею Первозванному, сообщил режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Кончаловский.

Известный режиссер признал, что основой идеи стала Библия. Согласно Евангелию от Иоанна, апостол Андрей был первым призван Иисусом, поэтому назван Первозванным. Ему выпала честь и доля идти и нести проповедь христианства в т.н. Скифию, то есть в Причерноморье.

Пока, как сообщил Кончаловский, нет художественного образа монумента, "идут поиски, как художественного образа Андрея Первозванного, так и того, в какой форме выразить историческое событие - воссоединение Крыма с Россией". Установить монумент пока планируется в одном из нескольких мест - у Керченского моста на въезде в Крым, в самой Керчи, в Феодосии или в Херсонесе под Севастополем. Где именно - планируется выяснить после широкого общественного обсуждения на сайте РВИО.

По словам исполнительного директора РВИО Александра Баркова, создать монумент планируется в течении 2022-2023 годов. Установлен памятник, как ожидается, будет в эти же годы или чуть позже - к 2024 году.

Досье "РГ"

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 18 марта 2014 года. После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% крымчан. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России.