Волгоградские аграрии собрали 3,5 миллиона тонн зерна

Новости

Вместо крови можно будет сдать пот на сахар 16:10
Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 16:10
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага 16:06
В Ульяновской области учебный самолет совершил экстренную посадку 16:05
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона 16:00
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля 15:56
В горах Сочи откроют новые маршруты для природного туризма 15:54
Премьеры немецких земель высказались за отмену санкций против России 15:49
Волгоградские саперы разминировали газораспределительную станцию 15:47
На Дону глава района подал в отставку из-за мусорных свалок 15:31
Институт предупреждения конкуренции введут в ЕАЭС 15:30
Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на "Доме-2" 15:21
Подписан закон о возвращении истцу 70% госпошлины в случае примирения в суде 15:18
На Ямале банда украла почти 500 тонн нефти 15:17
Житель Череповца заплатил аферистам 715 тысяч рублей за чай 15:17
Главный судебный пристав Прикамья взят под стражу до 13 сентября 15:00
В Подмосковье столкнулись два теплохода 14:59
Аксенов посоветовал главе администрации Белогорска уволиться 14:51
Российские ватерполистки победили итальянок и стали пятыми на ЧМ 14:49
В Петербурге экс-пристава осудили за хищение штрафов ГИБДД 14:46
В Туле задержали вербовщика террористов 14:44
Татарстан накрыла мгла из-за лесных пожаров в Восточной Сибири 14:39
Двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон перешел в БК "Зенит" 14:38
Житель Саранска устроил стрельбу по детям из пневматики 14:33
К юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 14:34
Проект: В регионах

Волгоградские аграрии собрали 3,5 миллиона тонн зерна

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Сельскохозяйственные предприятия Волгоградской области собрали 3,5 миллиона тонн зерна. Такие данные озвучил губернатор региона Андрей Бочаров во время визита во Фроловский район.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Эта территория относится к зоне рискованного земледелия, урожайность здесь составляет в среднем 25 центнеров с гектара. Но отдельные передовики добиваются 33 центнеров с га.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградские лесничества получили 40 специальных автомобилей

По данным пресс-службы администрации области, одно из крупных местных предприятий 90 процентов пшеницы отправляет на экспорт - соответствующие контракты заключены с Ираном, Ираком, Турцией, Индией. Оставшиеся зерновые, а также урожай подсолнечника, горчицы, кукурузы, сорго и овса пустят на переработку в регионе.

- Люди, которые желают работать на земле и развиваться, получают господдержку и реализуют серьезные проекты, - отметил Бочаров. - Здесь молодому руководителю хозяйства удалось возродить практически уничтоженное сельхозпредприятие: с помощью господдержки обновлена техника, достигнуты хорошие показатели по объемам производства и качеству продукции. В итоге сегодня хозяйство переходит от восстановления к строительству новых объектов, начинает обсуждать вопросы развития животноводства - в этой стратегии они видят будущее.

В целом объем государственной поддержки, оказанной сельхозпредприятиям Фроловского района по линии АПК, за последние пять лет достиг 560 миллионов рублей. На территории района и самого Фролова в 2019 году реализуется пять проектов общей стоимостью свыше двух миллиардов рублей. Самые крупные из них - строительство инновационного комплекса по выращиванию шампиньонов, возведение завода по сушке овощей, создание цеха по производству мягких сыров. После введения всех объектов в строй появится около 120 новых рабочих мест.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России
Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты