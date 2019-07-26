Волгоградские аграрии собрали 3,5 миллиона тонн зерна

Сельскохозяйственные предприятия Волгоградской области собрали 3,5 миллиона тонн зерна. Такие данные озвучил губернатор региона Андрей Бочаров во время визита во Фроловский район.

Эта территория относится к зоне рискованного земледелия, урожайность здесь составляет в среднем 25 центнеров с гектара. Но отдельные передовики добиваются 33 центнеров с га.

По данным пресс-службы администрации области, одно из крупных местных предприятий 90 процентов пшеницы отправляет на экспорт - соответствующие контракты заключены с Ираном, Ираком, Турцией, Индией. Оставшиеся зерновые, а также урожай подсолнечника, горчицы, кукурузы, сорго и овса пустят на переработку в регионе.

- Люди, которые желают работать на земле и развиваться, получают господдержку и реализуют серьезные проекты, - отметил Бочаров. - Здесь молодому руководителю хозяйства удалось возродить практически уничтоженное сельхозпредприятие: с помощью господдержки обновлена техника, достигнуты хорошие показатели по объемам производства и качеству продукции. В итоге сегодня хозяйство переходит от восстановления к строительству новых объектов, начинает обсуждать вопросы развития животноводства - в этой стратегии они видят будущее.

В целом объем государственной поддержки, оказанной сельхозпредприятиям Фроловского района по линии АПК, за последние пять лет достиг 560 миллионов рублей. На территории района и самого Фролова в 2019 году реализуется пять проектов общей стоимостью свыше двух миллиардов рублей. Самые крупные из них - строительство инновационного комплекса по выращиванию шампиньонов, возведение завода по сушке овощей, создание цеха по производству мягких сыров. После введения всех объектов в строй появится около 120 новых рабочих мест.