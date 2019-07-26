Волгоградские лесничества получили 40 специальных автомобилей

Около 40 единиц пожарной, лесопосадочной и патрульной техники переданы в распоряжение 22 лесничеств Волгоградской области. К 2021 году стоит задача на 100 процентов обеспечить лесников автомобилями для объезда территории, к 2024 году будут полностью обновлены пожарные машины и оборудование.

По информации пресс-службы обладминистрации, в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", включенного в состав нацпроекта "Экология", а также по госпрограмме РФ "Развитие лесохозяйственного хозяйства на 2013-2020 годы" в этом году запланировано приобретение 70 тракторов, мульчеров, пожарных автоцистерн, лесопосадочных модулей, автомобилей высокой проходимости для патрулирования. Помимо этого, сотрудники лесничеств получат свыше ста единиц специализированных устройств.

Губернатор области Андрей Бочаров посетил Арчединское лесничество и поставил задачу активнее использовать туристический потенциал этой местности: продумать варианты экомаршрутов, обеспечить необходимую инфраструктуру для приема гостей.

Свыше 40 процентов волгоградских лесов - рукотворные насаждения. За последние четыре года молодые деревья высажены на территории более пяти тысяч гектаров. В частности, на 1200 гектарах работы велись в этом году. В 2020 году работы проведут на 1300 гектарах, в 2021 - на 1500 гектарах, в 2022 - на 1600 гектарах, с 2023 года - на 1700 гектарах ежегодно.

В прошлом году модернизировали поливные системы, закупили насосные станции и другое оборудование для шести лесничеств. В целом реализация проекта по обновлению лесных питомников позволит вдвое увеличить орошаемые площади и создать условия для выращивания более качественного посадочного материала.

Летом активизируется профилактика лесных пожаров. Сотрудники лесопожарных формирований региона находятся в состоянии повышенной готовности. Круглосуточный мониторинг ведет диспетчерская служба. Кроме того, создано более семи тысяч километров минерализованных полос, на границах лесных участков установлено свыше 600 предупредительных аншлагов.

В связи с сохранением высокой пожарной опасности в Волгоградской области до 8 августа продлены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

