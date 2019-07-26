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26.07.2019 14:13
Проект: В регионах

Волгоградские лесничества получили 40 специальных автомобилей

Текст: Роман Мерзляков
Около 40 единиц пожарной, лесопосадочной и патрульной техники переданы в распоряжение 22 лесничеств Волгоградской области. К 2021 году стоит задача на 100 процентов обеспечить лесников автомобилями для объезда территории, к 2024 году будут полностью обновлены пожарные машины и оборудование.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы обладминистрации, в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", включенного в состав нацпроекта "Экология", а также по госпрограмме РФ "Развитие лесохозяйственного хозяйства на 2013-2020 годы" в этом году запланировано приобретение 70 тракторов, мульчеров, пожарных автоцистерн, лесопосадочных модулей, автомобилей высокой проходимости для патрулирования. Помимо этого, сотрудники лесничеств получат свыше ста единиц специализированных устройств.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Губернатор области Андрей Бочаров посетил Арчединское лесничество и поставил задачу активнее использовать туристический потенциал этой местности: продумать варианты экомаршрутов, обеспечить необходимую инфраструктуру для приема гостей.

Свыше 40 процентов волгоградских лесов - рукотворные насаждения. За последние четыре года молодые деревья высажены на территории более пяти тысяч гектаров. В частности, на 1200 гектарах работы велись в этом году. В 2020 году работы проведут на 1300 гектарах, в 2021 - на 1500 гектарах, в 2022 - на 1600 гектарах, с 2023 года - на 1700 гектарах ежегодно.

В прошлом году модернизировали поливные системы, закупили насосные станции и другое оборудование для шести лесничеств. В целом реализация проекта по обновлению лесных питомников позволит вдвое увеличить орошаемые площади и создать условия для выращивания более качественного посадочного материала.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Летом активизируется профилактика лесных пожаров. Сотрудники лесопожарных формирований региона находятся в состоянии повышенной готовности. Круглосуточный мониторинг ведет диспетчерская служба. Кроме того, создано более семи тысяч километров минерализованных полос, на границах лесных участков установлено свыше 600 предупредительных аншлагов.

В связи с сохранением высокой пожарной опасности в Волгоградской области до 8 августа продлены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
 

 

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