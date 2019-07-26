Волгоградские саперы разминировали газораспределительную станцию

В поселке Серафимовичи Волгоградской области саперы Южного военного округа уничтожили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Опасные боеприпасы были найдены у газораспределительной станции.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, заявка на разминирование поступила из областного военного комиссариата. Прибывшие взрывотехники обнаружили шесть 76-мм артиллерийских снарядов.

Саперы извлекли их и доставили на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Отметим, что с начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено около одной тысячи боеприпасов различного калибра.