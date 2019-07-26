Новости

Теннисистка Кузнецова получит американскую визу. Только она ей не нужна 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона 17:52
ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному 17:45
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти 17:14
Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы 17:03
"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро 16:53
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 18:11
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Текст: Александр Саможнев

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с просьбой обеспечить движение поездов в Крым, сообщают украинские СМИ.

Житель Украины, ранее проживавший в Крыму, просит Зеленского дать гражданам право свободно посещать Крымский полуостров. При этом отмечается, что необходимая инфраструктура  имеется, железнодорожные пути строить не нужно.

Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России

В петиции также содержится предостережение, что если соответствующего указа не последует, то после запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост, украинские поезда уже никому нужны не будут.

За один день под документом подписались несколько десятков граждан. Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
 

В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT
"Дачную амнистию" продлили до 2021 года
Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера