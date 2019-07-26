Зеленского попросили пустить поезда в Крым

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с просьбой обеспечить движение поездов в Крым, сообщают украинские СМИ.

Житель Украины, ранее проживавший в Крыму, просит Зеленского дать гражданам право свободно посещать Крымский полуостров. При этом отмечается, что необходимая инфраструктура имеется, железнодорожные пути строить не нужно.

В петиции также содержится предостережение, что если соответствующего указа не последует, то после запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост, украинские поезда уже никому нужны не будут.

За один день под документом подписались несколько десятков граждан. Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

