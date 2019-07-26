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26.07.2019 08:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

К 2024-му производительность труда на Урале начнет расти по 10% в год

Текст: Елена Миляева
До конца 2024 года около 300 предприятий Свердловской области внедрят методики бережливого производства и перейдут на более эффективные схемы работы. Это должно произойти в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
Фото: Татьяна Андреева/РГ На одной из птицефабрик на 30 процентов увеличили эффективность процесса упаковки продукции и вдвое уменьшили простои линии. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На одной из птицефабрик на 30 процентов увеличили эффективность процесса упаковки продукции и вдвое уменьшили простои линии. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Для этого на уровне РФ создан Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Он разработал программу адресной поддержки предприятий, в рамках которой квалифицированные эксперты в области бережливого производства в течение полугода проводят аудит "узких мест" на производстве, предлагают способы оптимизации технологических процессов и обучают тренеров из числа сотрудников. Принять участие, причем совершенно бесплатно, в таком проекте могут частные предприятия с выручкой от 400 миллионов до 30 миллиардов в год, работающие в сферах обрабатывающего производства сельского хозяйства, транспорта или строительства.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам генерального директора центра Николая Соломона, сейчас в проекте оказания адресной поддержки участвует 13 предприятий Свердловской области. На них создается образцовая модель производительности труда, которая будет затем тиражироваться в масштабах всей Свердловской области, а положительный опыт будет передаваться другим предприятиям. На четырех предприятиях проект уже реализован. В результате, например, на одной из птицефабрик на 30 процентов увеличили эффективность процесса упаковки продукции и вдвое уменьшили простои линии. По словам гендиректора фабрики Александра Засыпкина, для этого на предприятии провели фотофиксацию рабочего дня, показавшую потери в производственном процессе, и ввели поощрение для сотрудников за рацпредложения, способные улучшить рабочий процесс. На приборостроительном заводе принципы бережливого производства внедряют по методике 5С: "сортируй", "соблюдай порядок", "содержи в чистоте", "стандартизируй" и "совершенствуй". В результате на предприятии удалось обучить персонал, добиться стопроцентного выполнения плана по снижению трудоемкости, обеспечить поступление не менее 250 рационализаторских предложений от сотрудников, внедрить систему штрих-кодирования.

- Формула расчета производительности труда такова: добавленная стоимость, деленная на численность работников, - поясняет Соломон. - Есть распространенное заблуждение, что рост производительности приведет к сокращению персонала на производстве. Это не так: из 30 тысяч человек, которые работают на предприятиях, принимающих участие в нашем проекте в ряде регионов РФ, под сокращение попало не больше 250. На что стоит обращать внимание: людей надо обучать, чтобы они могли успешно применить себя на смежных участках.

Сегодня в Свердловской области работает не менее 440 предприятий, которые потенциально подходят для участия в проекте адресной поддержки. По словам заместителя губернатора Олега Чемезова, региональные власти планируют до 2024 года привлечь к участию в нацпроекте порядка 308 компаний и обучить эффективности более двух тысяч человек. При этом предприятия-участники обязуются повышать производительность минимум на 10 процентов в течение трех лет. В свою очередь местные власти должны сформулировать перечень мер - налоговых и организационных - для привлечения предприятий в национальный проект. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что речь идет не только о высокой роли глав муниципалитетов в процессе привлечения предприятий к проекту, но и о личном их участии в оптимизации рабочих процессов в своих администрациях и в подведомственных учреждениях.

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