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26.07.2019 12:08
Проект: В регионах

На Ямале активно развивается государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ

Концессионные соглашения в сфере коммунальной инфраструктуры Пуровского района подписаны Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым сроком на 10 лет. В концессию АО "Ямалкоммунэнерго" приняты объекты водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в собственности муниципального образования Пуровский район.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Такое государственно-частное партнерство предусматривает передачу муниципального имущества на определенный срок частному инвестору, в нашем случае ресурсоснабжающему предприятию АО "Ямалкоммунэнерго", которое должно осуществить строительство (реконструкцию) переданного имущества и имеет право получать доход от его эксплуатации.

"Законодатель предусмотрел несколько механизмов привлечения инвестиций - это приватизация, концессия и аренда. Ямал стал одним из первых регионов, где практика концессионных соглашений показала себя только с положительной стороны. В коммунальной энергетике могу привести такие примеры, как города Муравленко и Губкинский, где проводилась масштабная замена сетей ТВС" - пояснил исполнительный директор АО "Ямалкоммунэнерго" Максим Пономарев.

В рамках соглашений концессионер АО "Ямалкоммунэнерго" инвестирует 1,49 млрд. рублей в коммунальную инфраструктуру Пуровского района. Ресурсоснабжающее предприятие обязуется обеспечить проектирование, создание, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, а также осуществлять водоснабжение и теплоснабжение потребителей.

"В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей района, а именно города Тарко-Сале, сёл Самбург и Халясавэй, поселков Пуровск, Пурпе, Ханымей, Уренгй, деревни Харампур, мы, как концессионер, обязаны предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем тепло- и водоснабжения, водоотведения, согласно ряду исчерпывающих требований, указанных в соглашениях. Кроме того, концессии содержат порядка 70 основных заданий с четкими сроками их выполнения", - рассказал топ-менеджер ресурсоснабжающей компании.

Филиал АО Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" уже приступил к исполнению положений документа.

Так, в п. Пуровск ведется работа по определению участка под строительство и составление технического задания на проектирование блочно-модульной котельной № 5 мощностью 9 МВт с тепловыми сетями.

Появится новая котельная и в п. Пурпе-1 с дальнейшей реконструкцией тепловых сетей по увеличению диаметра трубопровода, а для этих целей идет отбор участников на разработку проекта. В части водоотведения КОС-700 в п. Ханымей пройдет техническое перевооружение. Существующие котельные затронет модернизация или техническое перевооружение, многие участки сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения также затронет реконструкция. Повторимся, таких масштабных мероприятий порядка 70 и исполнить их должны не позднее 2029 года.

Напомним, в конце 2018 года были заключены концессионные соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Ямальского, Шурышкарского и Приуральского районов, городов Муравленко и Губкинский. К настоящему моменту в рамках концессионных соглашений АО "Ямалкоммунэнерго" уже инвестировал в энергетику Ямала около 400 миллионов рублей.

Сайт компании: www.yamalkomenergo.ru

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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