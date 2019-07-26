На Среднем Урале ожидается резкое похолодание

На следующей неделе температура на Среднем Урале резко снизится.

- В Свердловской области ожидается похолодание, на территорию наступает циклон. Во вторник, среду, четверг будет холодно. Ночью 5-7 градусов и 11-15 днем, - рассказала "РГ" главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Она отметила, что на севере региона температура начнет понижаться уже в воскресенье. Вместе с похолоданием придут дожди, шквалистые ветры, грозы.

- В первые дни августа циклон будет слабеть, но быстро тепло не вернется из-за массы холодного воздуха. В целом, осадки и температура будут близкими к норме, ожидается 15-22 градуса тепла, - добавила синоптик.

Согласно данным прогноза погоды, в Челябинской и Курганской областях похолодание тоже будет, но до 19-22 градусов.