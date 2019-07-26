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26.07.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Неуправляемый автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске. Пешеход скончался, еще шестеро пассажиров маршруток госпитализированы, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

- Инцидент произошел сегодня в 9.20 утра на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 31-летний водитель автокрана выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил пешехода на остановке общественного транспорта и совершил столкновение с тремя маршрутками. По предварительным данным, пешеход погиб, шесть пассажиров маршруток госпитализированы.

По отзывам очевидцев аварии, маршрутные ПАЗы приняли основной удар на себя и не дали крану въехать в остановку, на которой находились люди.

По предварительным данным у автокрана отказали тормоза. В ГУ МВД уже сообщили о проведении масштабной проверки автопарка спецтехники, пассажирского транспорта и большегрузов по поручению начальника главка генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева.

По инициативе врио главы региона Алексея Текслера вводится запрет на движение по городу тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение, погрузка и  разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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