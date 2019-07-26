В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки

Неуправляемый автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске. Пешеход скончался, еще шестеро пассажиров маршруток госпитализированы, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Инцидент произошел сегодня в 9.20 утра на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 31-летний водитель автокрана выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил пешехода на остановке общественного транспорта и совершил столкновение с тремя маршрутками. По предварительным данным, пешеход погиб, шесть пассажиров маршруток госпитализированы.

По отзывам очевидцев аварии, маршрутные ПАЗы приняли основной удар на себя и не дали крану въехать в остановку, на которой находились люди.

По предварительным данным у автокрана отказали тормоза. В ГУ МВД уже сообщили о проведении масштабной проверки автопарка спецтехники, пассажирского транспорта и большегрузов по поручению начальника главка генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева.

По инициативе врио главы региона Алексея Текслера вводится запрет на движение по городу тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Передвижение, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время.