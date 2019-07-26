Ученые спрогнозировали появление в Карском море большого острова

Ученые-исследователи вернулись из экспедиции на необитаемый арктический остров Вилькицкого, расположенный на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом.

Экологи, почвоведы, орнитологи оценивали научные шансы признания острова особо охраняемой территорией. Изучали, в частности, почвы - от их геологической истории до современного состояния.

- Остров удивил тем, что он не только маленький, он еще и молодой. Ощущение, что мы наблюдаем за рождением большого острова. Две дуги, косы, там будет намывание новой территории. Возможно, когда-нибудь эти дуги замкнутся, и у нас будет большая территория, - цитирует управление стратегических коммуникаций ТюмГУ заведующего международной комплексной лабораторией Института X-BIO Андрея Юртаева.

По его словам, покров здесь еще не сформировался: кругом рецентные (недавно возникшие) почвы и маленькие торфяные горизонты, то есть это в некотором роде остров-ребенок.

Справка "РГ"

Остров Вилькицкого - необитаем. Ширина его около девяти километров, длина - 18 километров (вместе с косой Восточной - более 40). В советские времена здесь базировались военные и метеорологи.