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26.07.2019 08:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре запустили уникальное производство насосно-компрессорных труб

Текст: Елена Панова
Новое производство по выпуску и ремонту насосно-компрессорных труб расположено в Пыть-Яхе, на базе уже действующего предприятия "Тюбинг Технолоджи Югра". В открытии цеха приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Запуск производства позволит увеличить численность югорчан, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, за счет создания более чем 100 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, деятельность компании обеспечит поступление в региональный бюджет свыше 30 миллионов рублей в год, внедрение и использование энергоэффективных технологий. Именно такие показатели установлены национальными проектами "Производительность труда и поддержка занятости" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемыми в Югре.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Презентуя новый цех главе Югры Наталье Комаровой, представители компании, особо отметили, что в нем используется самое современное оборудование, в том числе новые станки, имеющие повышенную производительность. Так, если производительность двух ранее открытых цехов в целом составляла 1100 труб в сутки, то в одном только новом будет ежесуточно выпускаться 800 труб.

В своем аккаунте в Instagram Наталья Комарова отметила, что задачи предприятия работают на национальный проект "Экология". Компания очищает воду, утилизирует производственные отходы, занимается производством, ремонтом и очисткой насосно-компрессорных труб с 2012 года. С 2013-го был построен и введен в эксплуатацию завод по производству жидкого азота с помощью метода низкотемпературной ректификации. Производственные мощности - почти 23 тысячи тонн азота в год.

- Продукцию предприятия покупают "Роснефть", "Салым Петролеум Девелопмент", "Шлюмберже", "Свет Энергия", "Катконефть", "Паркер Сервис" и другие. Поставляются трубы из Югры в Казахстан. Планируется организовать с Германией совместное производство бурильного оборудования. Надеюсь, что амбициозность сотрудников предприятия, уже созданные возможности обеспечат его развитие, повысят экономический потенциал города и всего региона, - подчеркнула губернатор.

Отметим, что уникальность завода характеризуется высоким уровнем производительности при минимальных энергетических затратах. При этом выпускаемая продукция сертифицирована и имеет паспорт качества.

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Крупнейшее в Пыть-Яхе предприятие ООО «ТЮБИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» запустило новый цех по производству и ремонту насосно-компрессорных труб (нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). В цеху более 100 высокопроизводительных рабочих мест. Отмечу тот факт, что задачи «ТЮБИНГ ТЕХНОЛОДЖИ» работают на национальный проект «Экология». Компания очищает воду, утилизирует производственные отходы, занимается производством, ремонтом и очисткой насосно-компрессорных труб с 2012 года. С 2013 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству жидкого азота с помощью метода низкотемпературной ректификации. Производственные мощности – почти 23 тысячи тонн азота в год. Продукцию предприятия покупают «Роснефть», «Салым Петролеум Девелопмент», «Шлюмберже», «Свет Энергия», «Катконефть», «Пакер Сервис» и другие. Поставляются трубы и в Казахстан. Планируется организовать с Германией совместное производство бурильного оборудования. Надеюсь, что амбициозность сотрудников предприятия, уже созданные возможности обеспечат его развитие, повысят экономический потенциал города, региона. #НатальяКомарова #Нацпроекты86 #ВокругЮгра

Публикация от Наталья Комарова (@nv__komarova)

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